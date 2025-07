Durante un sopralluogo a Moglia (Mantova), i carabinieri forestali, insieme ai veterinari dell’Ats, hanno sequestrato un cane di razza American Staffordshire rinchiuso in condizioni gravi di maltrattamento. L’animale era chiuso in una gabbia troppo piccola (90x60x60 cm), in una stanza buia, privo di acqua e cibo, e in pessime condizioni igieniche. Presentava anche ferite al muso, probabilmente causate da una corda o fascetta. Il proprietario, un uomo di 33 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali. Il cane è stato affidato a un’associazione per le cure necessarie. In un’altra operazione, sempre i carabinieri forestali del Nucleo di Mantova hanno denunciato una 34enne residente a Borgo Virgilio per la detenzione illegale di tre tartarughe prive di documentazione Cites, la convenzione internazionale che tutela le specie animali a rischio. Gli esemplari sono stati sequestrati a scopo probatorio.