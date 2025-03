Costringeva la moglie a stare nella cuccia del cane, obbligandola anche a mettersi a quattro zampe. Non solo: avrebbe anche fatto uscire di casa la donna indossando solo della biancheria intima. Una serie di umiliazioni ai danni della coniuge, che hanno valso al marito, un uomo di origine straniera della provincia di Siena, una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Gli episodi di maltrattamenti sarebbero andati avanti dall’estate del 2022 al gennaio del 2024. Per l’uomo è stato disposto anche il divieto di avvicinamento a una distanza di 500 metri dalla donna. Potrà evitare il carcere in cambio di 1700 ore di lavori di pubblica utilità.