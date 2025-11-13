Tensioni nel carcere di Como dove “sarebbe stato sventato un tentativo d’evasione” e “un agente sarebbe stato costretto a riparare in uno sgabuzzino, assediato da alcuni detenuti”. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, precisando che “rinforzi della Polizia penitenziaria stanno accorrendo dal Provveditorato regionale di Milano e da altri istituti lombardi”. Allertate anche le altre forze dell’ordine. Al momento, rende noto la Questura, tutti gli agenti di polizia penitenziaria sono in sicurezza.