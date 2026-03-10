Ha tentato di portare via un bambino seduto in auto accanto alla madre nel parcheggio di un supermercato a Latina. L’uomo è stato bloccato dal padre del piccolo e da un passante, richiamati dalle urla della donna, e poi arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato sequestro di persona.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Il bambino si trovava sul sedile posteriore della vettura, nel seggiolino, mentre la madre era accanto a lui. A un certo punto un uomo si è avvicinato all’auto e ha cercato di aprire lo sportello per portarlo via. Le grida della donna hanno attirato l’attenzione del padre del piccolo, che si trovava nelle vicinanze, e di un passante. I due sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare l’uomo fino all’arrivo degli agenti.

La polizia ha quindi arrestato il sospetto, un cittadino iracheno di 34 anni risultato irregolare in Italia. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato in suo possesso anche un martello di gomma, ritenuto un oggetto potenzialmente utilizzabile per offendere.

Sull’episodio è intervenuta la sindaca di Latina, Matilde Celentano: “Quanto ricostruito dalla polizia mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza. Voglio esprimere, a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente. Questo episodio, pur nella sua eccezionalità e gravità, dimostra quanto sia fondamentale il controllo del territorio”.