Una scossa di terremoto si è verificata alle 16.19 al largo di Messina. Secondo una stima provvisoria dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa di 4.8. La scossa, registrata a una profondità di 17 km con epicentro in mare a sud delle isole di Alicudi e Filicudi, è stata avvertita in diverse zone della provincia di Messina e alle isole Eolie, dove le persone sono uscite per strada. A Messina sono state registrate vibrazioni nelle abitazioni. La scossa è stata avvertita anche a Palermo. Al momento non sono stati segnalati danni alle centrali operative