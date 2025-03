Il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar (Birmania, Burma) è salito a oltre 1700 , i feriti sono migliaia. Il tanfo di cadaveri in putrefazione pervade Mandalay.

Il terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito il Myanmar venerdì con epicentro vicino a Mandalay, abbattendo decine di edifici e danneggiando ponti e altre infrastrutture di comunicazione critiche, come l’aeroporto della città, cosa che ostacola la capacità dei soccorritori di raggiungere le persone intrappolate sotto le macerie e di fornire soccorso a coloro che sono sopravvissuti alla calamità.

A causa della mancanza di risorse e dei canali di comunicazione interrotti, i soccorritori sono costretti a rimuovere le macerie a mano nella speranza di trovare qualcuno ancora vivo. Il bilancio ufficiale delle vittime è ora di 1700.

Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà perché molte delle persone intrappolate sotto i detriti non hanno ancora ricevuto aiuto.

L’AP ha riferito che il tanfo di cadaveri in putrefazione ha permeato l’aria della seconda città più grande del paese. Il lavoro di soccorso è stato condotto principalmente dai residenti locali senza l’ausilio di attrezzature pesanti. Hanno spostato le macerie a mano e con pale a 41 gradi Celsius di calore.

Paura di nuove scosse di terremoto

Coloro che sono sopravvissuti al terremoto stanno trascorrendo le loro notti per strada. Le case di molti sono state distrutte; gli altri sono troppo spaventati per tornare a casa in previsione delle scosse di assestamento.

Cara Bragg, la responsabile di Catholic Relief Services con sede a Yangon, ha affermato che gli ospedali stanno affrontando una carenza di personale e di forniture mediche. “Si tratta principalmente di volontari locali, gente del posto che sta solo cercando di trovare i propri cari. Ho anche visto resoconti secondo cui ora alcuni paesi stanno inviando squadre di ricerca e soccorso a Mandalay per supportare gli sforzi, ma gli ospedali stanno lottando per far fronte all’afflusso di feriti, c’è carenza di forniture mediche e le persone stanno lottando per trovare cibo e acqua pulita”, ha affermato.

Con l’aeroporto di Mandalay danneggiato e la torre di controllo crollata nell’aeroporto della capitale, tutti i voli commerciali verso le città sono stati chiusi.

Gli sforzi di soccorso ufficiali a Naypitaw hanno dato priorità agli uffici governativi e agli alloggi del personale, lasciando la gente del posto e i gruppi di soccorso a scavare a mano tra le macerie nelle aree residenziali, sotto il sole cocente e l’odore di morte nell’aria, ha riferito AP.

La giunta del Myanmar ha affermato in una dichiarazione domenica pomeriggio che circa 1.700 persone sono state confermate morte finora, circa 3.400 ferite e circa 300 disperse, ha riferito Bloomberg.

Gli aiuti esteri hanno iniziato ad arrivare. Due aerei da trasporto militare indiani C-17 sono riusciti ad atterrare sabato sera a Naypitaw con un’unità ospedaliera da campo e circa 120 persone che poi si sarebbero dirette a nord verso Mandalay per istituire un centro di trattamento di emergenza da 60 posti letto. Un convoglio di 17 camion cargo cinesi che trasportavano un rifugio essenziale e forniture mediche avrebbe dovuto raggiungere Mandalay.

Notizie parziali

Bragg ha affermato che gli sforzi di soccorso finora si sono concentrati su Mandalay e Naypyitaw, che si ritiene siano state le più colpite. Tuttavia, non si sa molto sui danni alle vite e alle proprietà in altre aree. “Stiamo ricevendo segnalazioni di centinaia di persone intrappolate in diverse aree”, ha affermato Bragg

La guerra civile sta inoltre ostacolando gli sforzi di soccorso, poiché gli operatori non sono in grado di raggiungere i luoghi in cui le forze governative hanno perso il controllo. Molti luoghi sono pericolosi o impossibili da raggiungere per i gruppi umanitari.