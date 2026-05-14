Nella notte, a Sarno, in provincia di Salerno, al pronto soccorso è arrivata una neonata senza vita. Per oltre 40 minuti i medici hanno provato a rianimarla ma l’intervento non è bastato a evitare il decesso. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa sia successo nelle ore precedenti all’arrivo in ospedale.

Aperta un’inchiesta

Stando alle prime indagini, delegate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, la piccola sarebbe stata partorita in casa da una 16enne di origini cinesi, domiciliata a Terzigno, nel Napoletano. La giovane madre, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fatta aiutare da un familiare per il parto in casa. Prima dell’arrivo in ospedale ci sarebbe stato anche un passaggio in una struttura sanitaria del Vesuviano. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sul caso la Procura di Nola ha aperto un’inchiesta che servirà a far luce su quanto accaduto.