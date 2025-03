Tesla è stata esclusa dal Salone Internazionale dell’Auto di Vancouver a causa di problemi di sicurezza legati all’azienda e al suo fondatore, Elon Musk. Gli organizzatori dell’evento hanno deciso di “rimuovere” il marchio per garantire la sicurezza dei visitatori, degli espositori e del personale. La decisione arriva in un momento di crescente protesta in Canada contro Musk e la sua azienda.

Proteste e vandalismi

Questa esclusione si inserisce in un contesto più ampio di manifestazioni e atti di vandalismo nei confronti di Tesla. Recentemente, l’azienda è stata al centro di numerosi episodi di protesta sia negli Stati Uniti che in Canada. Solo il giorno precedente, infatti, un individuo ha incendiato diversi veicoli Tesla in un’officina di riparazione a Las Vegas, un atto che l’FBI sta indagando come possibile terrorismo interno.

L’evento e l’afflusso di pubblico

Il Salone dell’Auto di Vancouver, che inizia oggi 19 marzo, è un evento di grande rilevanza. Lo scorso anno, ha registrato un numero record di 130.000 visitatori, facendo crescere ulteriormente l’importanza dell’evento per i marchi automobilistici e i suoi espositori. Tuttavia, quest’anno l’assenza di Tesla ha suscitato discussioni, dato che il marchio è da tempo protagonista di innovazioni nel settore automobilistico.