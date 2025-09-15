In Texas una legge proibisce a molte persone e aziende provenienti dalla Cina, ma anche da Iran, Russia e Corea del Nord di acquistare la maggior parte dei tipi di immobili nello stato.

Limitazioni anche per chi viene da Iran, Russia e Corea del Nord

Il disegno di legge 17 del Senato, che non era riuscito a passare nel 2023, è ora entrato in vigore, come riporta il Guardian, e secondo i repubblicani si tratta di una difesa della sicurezza nazionale.

“Ci sono persone che sono agenti di quei paesi e stanno acquistando alcuni dei nostri asset strategici”, ha affermato l’autrice del disegno di legge, la senatrice repubblicana Lois Kolkhorst.

I cittadini stranieri provenienti da questi quattro paesi ora devono avere uno status legale e risiedere negli Stati Uniti per poter beneficiare di esenzioni limitate, come l’acquisto di una residenza principale.

Ciò significa che molte persone che hanno vissuto, lavorato e pagato tasse negli Usa per decenni senza diventare residenti permanenti o cittadini potrebbero essere di fatto escluse dalla proprietà immobiliare in Texas.

Lo stato segue l’esempio della Florida, dove nel 2023 il governatore Ron DeSantis (allora candidato alla Casa Bianca) ha firmato una legge che vieta ai cinesi che non siano cittadini americani o residenti permanenti di acquistare proprietà in qualsiasi parte dello stato.