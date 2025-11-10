A Torino, all’istituto Peano di corso Venezia, lo scorso venerdì mattina uno studente di 15 anni ha estratto dallo zaino una pistola puntandola in faccia al professore di matematica, simulando anche il gesto di ricarica dell’arma. Il 15enne, lasciando il professore e i suoi compagni sbigottiti, ha poi abbassato l’arma tornando a sedersi al proprio posto. Al momento, non è chiaro cosa abbia spinto il 15enne a compiere un gesto simile, né se ci siano state o meno discussioni precedenti con il docente. Quel che è certo è che l’arma puntata contro il professore era un giocattolo, al quale però lo studente aveva rimosso l’apposito tappo rosso per il riconoscimento.

“Era solo uno scherzo”

Dopo il surreale episodio, il docente ha riferito tutto al vicepreside dell’istituto, il quale ha prontamente allertato la polizia, Gli agenti, giunti sul posto, hanno provveduto a perquisire il 15enne: gli hanno requisito l’arma, rivelatasi finta, e infine lo hanno denunciato per minacce, prima di consegnarlo ai genitori.

Lo studente, minimizzando quanto accaduto in classe, si è poi giustificato: “Non ho fatto niente di grave, era solo uno scherzo con una pistola finta”, ha riferito ai proprio genitori così come ai suoi compagni di classe, ribadendo il concetto della “pistola giocattolo”. La polizia ha perquisito anche la casa del giovane, senza però trovare elementi degni di nota. Ora il suo professore di matematica dovrà decidere se sporgere o meno denuncia, mentre i provvedimenti disciplinari nei confronti del 15enne saranno inevitabili.