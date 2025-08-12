Torna a casa ubriaca, non trova le chiavi e decide di sfondare la porta. All’interno dell’abitazione c’è il suo cane, che spaventato inizia ad abbaiare. La padrona, una donna di origine straniera, invece di calmarlo, lo getta dalla finestra. Il volo dal secondo piano si è rivelato fatale per l’animale, che è morto sul colpo. L’episodio è accaduto nella notte tra il 10 e l’11 agosto a Cuneo, in Piemonte.

Sul posto è arrivata la polizia, allertata da un vicino che poi ha visto la scena e soccorso la donna, svenuta, prima dell’arrivo dell’ambulanza, che l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. La proprietaria del cane sarà denunciata per maltrattamento e uccisione di animali e rischia fino a quattro anni di reclusione e 60mila euro di multa per via della legge Brambilla.