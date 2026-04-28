“Fatemi le analisi o torno con la rivoltella”. Un pensionato ha minacciato il personale sanitario della Casa della salute di Bondeno (Ferrara), dicendo che sarebbe tornato “con una rivoltella” se non avessero esaudito le sue richieste. Per questo il 72enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Burana.

L’episodio risale alla mattina del 24 aprile, quando l’anziano ha avuto un diverbio con un’operatrice del punto prelievi, relativo ai tempi di consegna dei referti di alcuni esami. La segnalazione ai carabinieri ha portato alla perquisizione della casa dell’uomo dove è stata trovata una pistola lanciarazzi la cui canna era stata artigianalmente modificata per consentire l’esplosione di munizioni convenzioni. L’arma, sequestrata, era carica con una cartuccia calibro 12. È scattato l’arresto per detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni. Processato in direttissima, il pensionato è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa.