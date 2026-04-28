Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo. Pd stabile, cresce M5s
Gli ultimi sondaggi pubblicati dalla Swg per il Tg7 fotografano una situazione in cui Fratelli d’Italia registra un calo. Stabile il Partito Democratico, in crescita il Movimento 5 Stelle.
Rispetto alla scorsa settimana, Fratelli d’Italia cede lo 0,2% scendendo al 29,1%. Il Pd resta stabile al 21,6% registrando un dato ancora molto lontano dal partito di Giorgia Meloni. Cresce leggermente il M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 12,4% al 12,5%.
In calo anche Forza Italia che cede lo 0,1% attestandosi al 7,7%. Nessuna variazione per Verdi e Sinistra che rimangono al 6,7%. La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,3% attestandosi al 6,2%: i decimali persi sembrano aver alimentato quasi interamente Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che guadagna lo 0,2% approdando al 3,6%. Azione di Carlo Calenda è invece al 3,4%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3%. Chiudono +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.