Gli ultimi sondaggi pubblicati dalla Swg per il Tg7 fotografano una situazione in cui Fratelli d’Italia registra un calo. Stabile il Partito Democratico, in crescita il Movimento 5 Stelle.

Rispetto alla scorsa settimana, Fratelli d’Italia cede lo 0,2% scendendo al 29,1%. Il Pd resta stabile al 21,6% registrando un dato ancora molto lontano dal partito di Giorgia Meloni. Cresce leggermente il M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 12,4% al 12,5%.

In calo anche Forza Italia che cede lo 0,1% attestandosi al 7,7%. Nessuna variazione per Verdi e Sinistra che rimangono al 6,7%. La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,3% attestandosi al 6,2%: i decimali persi sembrano aver alimentato quasi interamente Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che guadagna lo 0,2% approdando al 3,6%. Azione di Carlo Calenda è invece al 3,4%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3%. Chiudono +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.