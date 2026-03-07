Un uomo di 57 anni è morto a Filiano (Potenza), dopo essere stato aggredito da un toro. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio, ma la notizia è emersa solo nei giorni successivi. L’incidente, avvenuto all’interno dell’azienda agricola dell’agricoltore, secondo una prima ricostruzione, è accaduto mentre l’imprenditore agricolo stava facendo rientrare l’animale nella stalla. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.