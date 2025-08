Con l’inizio di agosto, prende pienamente avvio l’esodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell’Osservatorio sulla mobilità stradale di Anas, sono previsti ben 13 milioni e 155mila spostamenti di veicoli tra venerdì 1 e domenica 3 agosto. La giornata più critica sarà sabato 2 agosto, per cui Viabilità Italia ha già dichiarato bollino nero: ci si attende traffico molto intenso in uscita dalle principali città verso le località di villeggiatura, le spiagge del Sud, le montagne del Nord e i valichi di frontiera.

Nel solo mese di luglio si sono registrati oltre 234 milioni di spostamenti lungo la rete stradale e autostradale gestita da Anas, confermando un’estate all’insegna della mobilità. Oltre al bollino nero di sabato, il pomeriggio di venerdì e tutta la giornata di domenica saranno da bollino rosso, soprattutto per chi ha optato per un weekend breve.

Cantieri chiusi e divieti per veicoli pesanti

Per favorire la circolazione, Anas ha predisposto il blocco del transito ai mezzi pesanti: venerdì 1 agosto dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22, e domenica dalle 7 alle 22. Sono inoltre stati sospesi o chiusi 1.348 cantieri, pari all’81% di quelli presenti, per agevolare gli spostamenti lungo 680 chilometri di strade.

Il piano esodo di Anas coinvolge 2.500 addetti operativi 24 ore su 24, pronti a intervenire in caso di emergenze. “Il nostro obiettivo è garantire fluidità e sicurezza”, ha dichiarato l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, sottolineando il coordinamento costante con il Ministero dei Trasporti e le forze dell’ordine.

Sorveglianza speciale su Roma e sulle tratte critiche

Attenzione puntata anche su Roma, dove è in programma il Giubileo dei Giovani 2025. Anas ha rafforzato il monitoraggio lungo il Grande Raccordo Anulare (GRA) e l’autostrada A91 Roma-Fiumicino, nei pressi della Fiera di Roma, che ospita circa 25mila partecipanti. Anche le diramazioni verso le aree di sosta degli autobus saranno presidiate, con aggiornamenti in tempo reale tramite pannelli a messaggio variabile.

Tra le tratte più a rischio congestione si segnalano la A2 Autostrada del Mediterraneo, la statale 106 Jonica, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la statale 148 Pontina nel Lazio, e l’E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. Al Nord, occhi puntati su Ra13 e Ra14 in Friuli Venezia Giulia, la statale 36 del Lago di Como, la Romea tra Emilia e Veneto, e la statale 51 di Alemagna in Veneto. L’esodo estivo è ufficialmente partito.