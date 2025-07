Una tragedia inaspettata ha colpito il litorale di Sabaudia (Latina) nel pomeriggio del 26 luglio, durante lo svolgimento del Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025. Adriano Poponessi, 50 anni, stava facendo una breve pausa dal suo lavoro come cameriere in un ristorante situato all’interno di uno stabilimento balneare, quando ha perso la vita in modo improvviso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, l’uomo avrebbe ingerito un pezzo di mozzarella che gli ha provocato un soffocamento fatale.

In pochi attimi, Poponessi ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie, mentre i presenti cercavano disperatamente di prestargli i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. La situazione si è subito rivelata molto grave.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118, che ha immediatamente valutato le condizioni critiche del cinquantenne. È stata fatta atterrare un’eliambulanza per trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre venivano eseguite manovre di rianimazione direttamente a bordo. Purtroppo, Adriano Poponessi non si è mai ripreso dall’arresto cardiaco provocato dal soffocamento.