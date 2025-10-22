Tragedia nelle Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in Trentino. Un operaio sloveno di 46 anni è stato travolto da un mezzo pesante in manovra sul piazzale dello stabilimento. I Vigili del fuoco volontari sono intervenuti alle 7:30, supportati dal personale sanitario di Trentino Emergenza, giunto con un’ambulanza. Sul posto anche i carabinieri e l’Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

L’incidente nel punto di raccolta

Dalle prime informazioni – apprende l’ANSA – la vittima è un’autista di camion che lavorava per una ditta esterna che fornisce i materiali ferrosi all’acciaieria. Nel piazzale dello stabilimento vi è un punto di raccolta dove i camion scaricano ed è in funzione una pala meccanica che sposta e sistema quanto viene scaricato. Pare che la vittima sia stata travolta dal mezzo in movimento, che si trova in un’area in cui non è possibile transitare a piedi, perché era scesa dal suo mezzo pesante. Resta da chiarire il perché.