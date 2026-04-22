Tragedia nella notte a Catanzaro: una donna si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione in via Zanotti Bianco insieme ai tre figli. L’impatto è stato fatale: la madre e due dei figli sono morti sul colpo, mentre l’altra bambina è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova nel reparto di Rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, il personale del 118 e i medici della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”, insieme al magistrato di turno. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. Restano ancora da chiarire le cause del gesto: gli investigatori stanno raccogliendo elementi per ricostruire il contesto in cui è maturata la tragedia.