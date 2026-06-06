Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la Strada Provinciale 62 “Cisa”, nel territorio di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Il dramma è avvenuto intorno alle 3.30, nei pressi della concessionaria Auto Zatti, dove un’automobile ha investito due giovani che stavano percorrendo la strada in sella alle loro biciclette.

Lo schianto lungo la Provinciale 62

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Volkswagen Passat avrebbe travolto i due ragazzi per cause che restano da chiarire. L’impatto è stato particolarmente violento e ha avuto conseguenze drammatiche per uno dei ciclisti coinvolti.

La vittima è un giovane di 19 anni, originario e residente a Pontedera, in provincia di Pisa. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo sul posto, ma le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il secondo ragazzo, un 18enne anch’egli residente a Pontedera. Al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente ed è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono attualmente al centro delle valutazioni dei medici che lo hanno preso in carico dopo il ricovero.

Indagini in corso sulla dinamica

Alla guida della Volkswagen Passat si trovava un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Sia l’automobile sia le biciclette coinvolte sono state poste sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e stabilire eventuali responsabilità.