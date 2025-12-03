Grave lutto per Susy Fuccillo, ex ballerina del talent show “Amici”. Il marito è morto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre. Salvatore Raciti aveva 41 anni ed è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della loro abitazione a Catania. Vani i tentativi di salvargli la vita. Raciti lascia la moglie Susy e le loro tre figlie: Cristina, Giordana e la piccola Costanza, appena nata.

Come si legge sul sito di Tgcom24, l’uomo stava allestendo le decorazioni natalizie quando si è sentito improvvisamente male. Sembra che gli amici abbiano allertato i soccorsi, che però avrebbero tardato ad arrivare. Di qui la scelta di portarlo al più vicino pronto soccorso del Garibaldi Nesima. Tuttavia, per il quarantunenne non ci sarebbe stato nulla da fare. Sarà la Procura di Catania ha fare chiarezza sulla vicenda. Intanto è stato disposto il sequestro della salma e, nelle prossime ore, dovrebbe essere eseguita l’autopsia. La polizia si è recata nella villa per effettuare i rilievi e non sono emerse anomalie che indichino cause diverse da quelle naturali.