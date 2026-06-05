Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Provinciale 510, nel territorio di Iseo, in provincia di Brescia. Due giovani sorelle di Livigno, di 23 e 14 anni, hanno perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra la Volkswagen Polo sulla quale viaggiavano e una Kia station wagon. L’impatto è avvenuto poco prima delle 19, a breve distanza dalla galleria Montecognolo e dallo svincolo per Covolo. La forza dell’urto è stata devastante. La Volkswagen è uscita di strada, finendo sul fianco contro il guardrail. La parte anteriore dell’auto è stata completamente distrutta, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio per le due ragazze.

I soccorsi e le condizioni del conducente della Kia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso inviati da Areu: un elicottero, due ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per estrarre i corpi delle vittime dall’abitacolo ridotto a un ammasso di lamiere. Nonostante la rapidità dell’intervento, per le due sorelle non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto. Il conducente della Kia, un uomo di 64 anni, è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono gravi ma non tali da far temere per la sua vita.

Indagini e sicurezza stradale

La polizia stradale di Brescia e di Iseo è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non è ancora stato accertato quale dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta. Il tratto della Provinciale 510 dove si è verificato lo schianto è tristemente noto per la sua pericolosità. La strada collega la Valcamonica al lago d’Iseo e al capoluogo bresciano, attraversando numerose gallerie e registrando nel tempo diversi incidenti gravi. In passato non sono mancate polemiche per sorpassi azzardati e per le condizioni di sicurezza di alcuni tratti dell’arteria.