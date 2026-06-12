Una comunità sconvolta dal dolore quella di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore di oggi dopo essere stato investito da un’automobile. La tragedia si è consumata intorno alle 4 del mattino lungo la strada provinciale che conduce a Torre Mileto, a poca distanza dal centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava tornando a casa a piedi dopo aver partecipato a una festa di compleanno organizzata in una sala ricevimenti della zona. Mentre percorreva il ciglio della carreggiata è stato improvvisamente travolto da un veicolo in transito. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi e le indagini dei carabinieri

Alla guida dell’auto vi era un altro giovane che, stando alle informazioni emerse nelle prime ore successive all’incidente, aveva partecipato alla stessa festa del ragazzo deceduto. Dopo l’impatto il conducente si è fermato immediatamente e ha allertato i soccorsi.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane alla guida del veicolo è stato fermato mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine. La strada è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata su percorsi alternativi per consentire le operazioni investigative.