Tragedia nelle acque dell’Adda a Truccazzano, nel Milanese, dove un uomo è morto nel tentativo di salvare il nipotino di 4 anni. L’incidente è avvenuto nella zona del Golfo Rivolta, un’area difficile da raggiungere, dove sono intervenuti vigili del fuoco, soccorritori del 118 e carabinieri.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si sarebbe tuffato in acqua mentre il padre e lo zio erano già nel fiume, accusando però subito delle difficoltà. Lo zio, nel tentativo di aiutarlo, sarebbe stato colto da un malore e sarebbe annegato. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.

Il piccolo è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Bergamo: le sue condizioni sono state definite critiche. Il padre, presente durante la tragedia, è rimasto sotto choc.

La vittima, il fratello e il bambino sono di origine indiana. Sul posto sono arrivati due elicotteri del servizio di emergenza, decollati da Milano e Como, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e ai militari dell’Arma, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella ricostruzione della dinamica.

Le operazioni sono state rese più difficili dalla conformazione della zona, raggiungibile soltanto dopo un lungo percorso a piedi.