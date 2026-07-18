Momenti di paura nella serata di venerdì a Bolzano, dove un’auto è uscita di strada ed è precipitata nelle acque del fiume Isarco. L’incidente è avvenuto lungo la sponda sinistra del corso d’acqua e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Corpo Permanente.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il veicolo, per cause in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo finendo nel fiume. Il conducente è riuscito però a uscire autonomamente dall’abitacolo e a raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite.

Dopo l’impatto, l’automobile è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri prima di andare completamente distrutta. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente difficili a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua e della forte corrente dell’Isarco.

I soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al recupero del mezzo, con l’intervento del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, dei Vigili del Fuoco Volontari di Oltrisarco-Aslago e dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco Volontari. Sul posto anche il servizio sanitario d’emergenza e i Carabinieri, ai quali sono affidati gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.