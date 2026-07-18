Tragedia all’alba sull’autostrada A1, dove una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un violento incidente mentre era in viaggio con la famiglia verso Napoli per le vacanze.

Le prime notizie

La giovane, residente in provincia di Mantova, si trovava a bordo dell’auto insieme ai genitori e al fratellino di 12 anni quando la vettura, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un autotreno. Lo scontro è avvenuto intorno alle 5 di mattina nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all’altezza del chilometro 704,5, in direzione sud. L’impatto non ha lasciato scampo alla 16enne, morta sul colpo. Feriti invece gli altri tre componenti della famiglia: il padre, la madre e il fratello minore, tutti trasportati in ospedale.

Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, arrivati dal distaccamento di Teano. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i quattro occupanti rimasti incastrati nell’abitacolo, tagliando le lamiere dell’auto. Per il ragazzo ferito è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Dopo i soccorsi, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area. L’incidente ha provocato forti disagi alla circolazione, con oltre quattro chilometri di coda. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dello schianto.