Una finta Ferrari costruita partendo da una Toyota MR2 e messa in vendita come se fosse autentica. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro, che ha sequestrato l’auto e denunciato il proprietario per contraffazione, poi rinviato a giudizio.

L’operazione, eseguita su disposizione del Tribunale di Catanzaro con il supporto di tecnici inviati dalla casa di Maranello, ha permesso di accertare come il veicolo fosse stato profondamente modificato per imitare una Ferrari F355 GTS, iconico modello prodotto tra il 1994 e il 1999 e disegnato da Pininfarina. Numerosi elementi originali Toyota – tra cui cerchi, volante, cofano, passaruota e battitacco – erano stati sostituiti con componenti contraffatti, riproduzioni quasi identiche agli originali.

La vettura era esposta in un autosalone e pubblicizzata anche online come una vera Ferrari, senza indicazione del prezzo, dettaglio che ha contribuito a far scattare gli accertamenti. Dopo il sequestro, l’auto è stata smontata e tutte le parti illegali distrutte. Il mezzo, ripulito dai componenti falsi, sarà restituito al proprietario, mentre prosegue l’azione di contrasto al mercato dei falsi nel settore automobilistico di lusso.