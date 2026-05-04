La megattera che si era arenata lungo le coste della Germania, dopo essere stata avvistata per la prima volta bloccata su un banco di sabbia il 23 marzo vicino alla città di Lubecca, è stata liberata nelle acque del Mare del Nord. La salute della megattera “Timmy”, così soprannominata dai media tedeschi, era peggiorata man mano che si incagliava ripetutamente in acque basse. I tentativi di indirizzarla verso acque più profonde si erano rivelati inutili. Parlando con i giornalisti sull’isola di Poel, dove la megattera si era arenata di recente, Till Backhaus, ministro dell’ambiente dello stato del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ha affermato che l’animale “sta bene”. Backhaus ha poi ringraziato i soccorritori per il loro “meraviglioso” impegno in “una situazione eccezionale che difficilmente ha eguali in qualsiasi altra parte del mondo in questa forma”.