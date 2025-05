Ha travolto un monopattino, lasciando a terra una vittima ed è scappato. Poi è finito anche contro un altro veicolo. È accaduto nella notte su via Prenestina, in prossimità di piazzale Labicano, a Roma.

La vittima aveva 36 anni

A bordo del monopattino due persone, entrambe di nazionalità spagnola. La vittima è un 36enne deceduto sul colpo mentre un ragazzo di 26 anni è stato trasportato in ospedale.

Le indagini della polizia locale hanno portato in poche ore a rintracciare l’auto in zona Prati. Sono tuttora in corso accertamenti per individuare chi si trovasse alla guida.