Ha travolto e ucciso un cagnolino davanti agli occhi dei suoi proprietari, poi invece di fermarsi ha accelerato ed è fuggito a forte velocità. È accaduto a Petriolo, in provincia di Macerata, dove un 29enne residente a Urbisaglia è stato identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Macerata con le accuse di uccisione di animali e violenza privata.

La prima ricostruzione

L’incidente risale alla sera del 7 luglio, in via San Marco. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Mogliano, il giovane era alla guida della propria auto quando avrebbe imboccato la strada a velocità sostenuta, travolgendo un meticcio di piccola taglia che stava passeggiando con la sua famiglia.

Una scena drammatica, avvenuta davanti ai proprietari e ai loro bambini. Il cane, nonostante i soccorsi, ha riportato ferite gravissime che si sono rivelate mortali. Il conducente, invece di fermarsi e verificare le condizioni dell’animale e delle persone coinvolte, si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla famiglia il giorno successivo. Decisive le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di risalire al responsabile.