Sono diventate definitive le condanne all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Riguardano i genitori della vittima: Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l’omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.