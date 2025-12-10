Riccardo Rocco: questo il nome del 27enne padovano di Codiverno di Vigonza morto l’8 dicembre a Lanzarote (Spagna) dopo essere stato travolto da un’onda mentre si trovava con un amico nella riserva naturale di Los Charcones. I due giovani, arrivati sull’isola il 2 dicembre per una settimana all’insegna della loro grande passione, avevano scelto quel tratto di costa selvaggio, noto per le piscine naturali e le scogliere battute dal vento. Proprio lì, nel primo pomeriggio, la mareggiata annunciata dalle autorità locali ha colpito con violenza improvvisa: un’onda li ha scaraventati in mare trascinandoli al largo.

L’allarme è scattato subito e alle ricerche hanno preso parte elicotteri, mezzi del Salvamento Marítimo e squadre di vigili del fuoco. Rocco è stato individuato in arresto cardiaco e trasferito all’ospedale di Arrecife, dove è deceduto poco dopo. L’amico, un trentenne veneziano, è riuscito invece a raggiungere gli scogli, ferito e in ipotermia.

Riccardo, ex panettiere e lavoratore stagionale, aveva inviato alla famiglia foto e un messaggio vocale poche ore prima. Sarebbe dovuto rientrare il 18 dicembre. I fratelli, partiti immediatamente per Lanzarote, stanno ora seguendo le procedure per il rimpatrio della salma.