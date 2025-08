Gravissimo incidente nella notte a Tivoli, alle porte di Roma. Tre ragazzi, a bordo di una Porsche rubata poco prima in un’officina-carrozzeria, si sono schiantati contro un cancello di un’azienda in via Maremmana inferiore nella zona di Villa Adriana e la macchina si è poi ribaltata. L’auto proveniva dalla Tiburtina: poco prima dello schianto avvenuto per cause da accertare, la supercar ha invaso la corsia contraria, ha preso un cartello pubblicitario finendo la sua corsa contro il cancello al civico 15.

I tre ragazzi, che avrebbero 18 anni circa, sono stato liberati dalle lamiere dai Vigili del fuoco: uno è morto mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Qui, uno di loro è deceduto.