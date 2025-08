Un tragico episodio ha scosso la comunità di Lucera, in provincia di Foggia: tre cani sono stati trovati morti, avvelenati e abbandonati lungo una strada alla periferia della città. A rendere pubblica la notizia è stato il sindaco Giuseppe Pitta, attraverso un messaggio diffuso sui social. Un atto crudele che ha sollevato indignazione e dolore tra i cittadini.

“Chi maltratta un animale, ferisce tutta la città. Ci sono gesti che fanno male al cuore e alla coscienza”, ha scritto il primo cittadino, esprimendo profondo sdegno per l’accaduto.

Oltre ai tre animali senza vita, è stato trovato anche un quarto cane, ancora vivo ma in gravi condizioni. L’animale è stato salvato grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale e dei volontari, ai quali il sindaco ha rivolto il suo personale ringraziamento.

La condanna del sindaco e l’appello alla cittadinanza

Il sindaco Pitta ha voluto rivolgersi direttamente a chi ha compiuto questo gesto crudele, condannandolo senza mezzi termini: “A chi ha compiuto questo orrore dico chiaramente: non siete parte della Lucera che conosciamo. Siete l’opposto dei valori in cui crediamo: rispetto, civiltà, compassione”.

Ha poi ricordato che maltrattare un animale non è solo un reato, ma soprattutto un segno di grave insensibilità e degrado morale. L’amministrazione comunale ha annunciato che si impegnerà con ogni mezzo per fare chiarezza sui fatti, individuare i responsabili e prevenire nuovi episodi simili.

“Chiedo ai cittadini di non voltarsi dall’altra parte: ogni segnalazione può fare la differenza. Insieme possiamo difendere chi non ha voce, ma merita tutto il nostro amore”, ha concluso il sindaco, lanciando un appello alla collaborazione civica per proteggere gli animali e i valori della comunità.