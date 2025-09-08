Tre ergastoli, tanti quanti i parenti che ha ammazzato servendo loro pietanze condite con funghi velenosissimi, i famigerati amanita phalloides: questa la sentenza che ha condannato al carcere a vita Erin Patterson, la cinquantenne australiana protagonista di uno dei processi più seguiti del decennio.

Ancora oscuro il movente dei delitti

Durante un pranzo rivelatosi letale aveva ammazzato gli ex suoceri Gail e Don Patterson, settantenni, e la cognata Heather Wilkinson. Il marito di quest’ultima, il pastore Ian Wilkinson, s’è salvato solo grazie a un rapido e provvidenziale trapianto di fegato.

L’ultimo commensale, il marito di Erin, il filetto alla Wellington coi funghi non l’ha nemmeno sfiorato. Il pranzo ebbe luogo il 29 luglio 2023. La sentenza è stata emessa lunedì 8 settembre dalla Corte Suprema di Melbourne. Anche dopo il verdetto, il movente dei delitti non è stato chiarito fino in fondo.