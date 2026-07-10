Prete accusato di aver drogato e violentato 4 donne. Condannato a 52 anni di carcere
Una prete della città andalusa di Vélez-Málaga è stato condannato a 52 anni di carcere con l’accusa di aver drogato, violentato e registrato di nascosto quattro donne tra il 2015 e il 2018. Lo ha stabilito il Tribunale provinciale di Malaga, che ha riconosciuto il religioso colpevole di abusi sessuali e di aver conservato senza consenso le immagini delle vittime. Il sacerdote, che si trova già in carcere dal 2023, dovrà anche risarcire le donne abusate con 400mila euro.
Nella sentenza si legge che le vittime avevano condiviso con il prete “lo stesso letto, fidandosi completamente di lui, non solo perché era un loro amico, ma anche per via del suo status di sacerdote”. Ma a loro insaputa, l’uomo avrebbe somministrato alle vittime una sostanza non identificata, “inducendo un profondo stato di sonnolenza e perdita di coscienza”. Poi le avrebbe fotografate, registrando pure gli atti sessuali. Lui si è giustificato spiegando che la ex amante lo avesse denunciato per ripicca, ma questa difesa non ha convinto la corte. Il religioso potrà presentare appello.