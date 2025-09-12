La Giunta provinciale di Trento ha approvato una nuova misura a sostegno delle famiglie che decidono di trasferirsi in uno dei 112 comuni trentini situati in aree periferiche e svantaggiate. L’iniziativa, proposta dall’assessore alla Casa Simone Marchiori, prevede un contributo annuale fino a 3.000 euro per nucleo familiare, erogato per tre anni, con una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro per il triennio 2026-2028 (500 mila euro all’anno).

Il contributo base può essere incrementato in base a specifiche condizioni: 250 euro aggiuntivi se tutti i componenti del nucleo sono giovani under 40 o se è presente una coppia di giovani; 500 euro in caso di famiglie numerose con almeno tre figli a carico; 500 euro se almeno un membro del nucleo ha un’invalidità pari o superiore al 75%; 500 euro se l’indicatore ICEF per l’edilizia pubblica a canone moderato non supera lo 0,41. Le maggiorazioni sono cumulabili, fino al limite del canone annuale effettivamente versato.

“Con questo intervento – sottolinea Marchiori – vogliamo sostenere concretamente le famiglie che scelgono di vivere nei nostri territori più periferici, contribuendo così a mantenerli vitali e abitati. È una misura che unisce il sostegno alle famiglie al contrasto dello spopolamento, valorizzando le comunità locali e il loro futuro”.