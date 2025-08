Era da giorni che nessuno la vedeva né sentiva. Nessun rumore dal suo appartamento a Opera, comune della città metropolitana di Milano. I vicini, preoccupati della situazione e allarmati dall’odore che proveniva dall’abitazione, hanno chiesto l’intervento della polizia locale. Lunedì 4 agosto la polizia si è quindi recata nell’appartamento, all’interno del quale una donna di 56 anni è stata trovata senza vita.

La macabra scoperta

Polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario del 118 sono entrati nell’abitazione della donna, situata in un condominio nella zona residenziale, in via Ernesto Teodoro Moneta. Gli agenti hanno fin da subito constatato che per lei non c’era più nulla da fare. Una volta dentro, infatti, hanno trovato il corpo della 56enne sul divano. Viveva sola nell’abitazione e la sua morte, secondo quanto emerso finora, risalirebbe addirittura a un paio di settimane prima. Presumibilmente senza parenti né conoscenti vicini, la donna non sarebbe stata cercata da nessuno negli ultimi giorni.

Sul suo corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione, è stata poi disposta l’autopsia e saranno gli accertamenti a stabilire con esattezza a quando risale il decesso e soprattutto la causa della morte. Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di una morte naturale avvenuta diversi giorni prima