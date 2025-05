Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo avviso di richiamo precauzionale per diversi lotti di latte distribuiti su scala nazionale. Si tratta del secondo caso in pochi giorni: già la scorsa settimana erano stati ritirati dal mercato alcuni lotti a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina per la sospetta presenza di corpi estranei. Questa volta i marchi coinvolti sono Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers. I prodotti, tutti confezionati in bottiglie da un litro e pastorizzati ad alta temperatura, sono stati realizzati dalla Centrale del Latte d’Italia S.p.A. nello stabilimento di Vicenza. I lotti richiamati riportano la scadenza del 15/05/25 B per i primi tre marchi, mentre per Cappuccino Lovers il lotto è il 17/05/25 B.

Rischi per la salute e precedenti allarmi alimentari

L’azienda ha ritirato i lotti in via precauzionale dalla Grande Distribuzione, invitando i consumatori a non consumare i prodotti e a restituirli per il rimborso. L’ingestione di corpi estranei, anche in piccole quantità, può comportare rischi per la salute, tra cui lesioni gastrointestinali e rischio di soffocamento, specialmente per bambini e animali domestici. Questo episodio si aggiunge a una serie di richiami alimentari recenti. Ad aprile, il Ministero della Salute ha ritirato basilico secco biologico per eccesso di perclorato e Carrefour ha segnalato la presenza non dichiarata di senape in alcune paste, potenzialmente pericolosa per i soggetti allergici.