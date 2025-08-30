Domenica sera un escursionista, intento a cercare funghi, ha fatto una scoperta drammatica nel cosiddetto “bosco degli orrori” della Ciociaria, tra Sora e Broccostella, in provincia di Frosinone. Tra la fitta vegetazione ha notato resti umani in avanzato stato di decomposizione e ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, supportate dai cani molecolari, che hanno rinvenuto la testa, il busto e frammenti ossei sparsi sul terreno.

Secondo le prime ipotesi investigative, i resti potrebbero appartenere a Elvio Delicata, 60enne del posto scomparso lo scorso 2 luglio. L’area non è nuova a ritrovamenti inquietanti: vent’anni fa vi fu rinvenuto il cadavere di una giovane donna uccisa dal fidanzato perché incinta, mentre nel 2014 un’insegnante di inglese, vittima di abusi, fu assassinata e abbandonata in una scarpata. Una scia di sangue che ha reso quel luogo tristemente noto come “bosco degli orrori”.

Le indagini e gli esami scientifici

Dopo il macabro ritrovamento, la zona è stata interamente transennata e setacciata dalla polizia di Frosinone insieme agli esperti della Scientifica di Roma. Fondamentale il contributo della Squadra Cinofili di Malpensa, che ha collaborato nella ricerca dei resti. Tutti i frammenti ossei, insieme alla testa e al busto, sono stati trasferiti presso la Sala Mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove saranno sottoposti a perizia medico-legale.

Gli inquirenti attendono ora l’esito dell’estrazione del Dna per confermare con certezza l’identità della vittima. L’analisi genetica sarà cruciale non solo per chiudere il cerchio sull’identificazione, ma anche per avviare una ricostruzione accurata delle circostanze della morte. Al momento, le autorità non escludono alcuna pista, dal malore accidentale fino all’ipotesi di un delitto.

L’ombra di Elvio Delicata

L’attenzione degli investigatori si concentra su Elvio Delicata, di cui si sono perse le tracce a inizio luglio. Alcuni indumenti ritrovati nella zona – una maglietta verde, un bermuda di jeans e una scarpa da ginnastica – sono stati mostrati ai familiari dello scomparso. I parenti hanno precisato che l’uomo indossava una maglietta bianca con camicia a righe verdi e gialle, pantaloncini color cappuccino e ciabatte grigie, ma la scarpa recuperata è compatibile con quelle che utilizzava abitualmente.

Per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda, i carabinieri hanno acquisito il cellulare di Delicata, rimasto nella casa della madre. L’obiettivo è verificare se il sessantenne avesse appuntamenti fissati, con chi e in quale luogo. Questo potrebbe rivelarsi un dettaglio determinante per capire se dietro la sua scomparsa ci sia un incontro finito in tragedia o se l’uomo sia stato vittima di un evento imprevisto.