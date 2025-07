Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina sulla parete nord del Monviso all’interno del canale Perotti. Con tutta probabilità (si attende la conferma ufficiale) si tratta di Nicola Ivaldo, 66 anni, medico alpinista di Pietra Ligure (Savona), di cui non si avevano più notizie dal settembre del 2024, quando si era incamminato per fare un’escursione.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto a quota 3.150 metri nel canale più a destra dei tre che solcano la parete al di sopra del ghiacciaio pensile. La posizione è coerente con le indicazioni fornite dalle celle telefoniche del medico. In mattinata è decollato l’elicottero dei Vigili del Fuoco che ha imbarcato anche personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, per il recupero e le operazioni di polizia giudiziaria.

Le tracce del chirurgo ortopedico si erano perse il 15 settembre scorso dopo un’escursione in solitaria: l’auto che guidava era stata ritrovata a Castello, nei pressi della diga di Pontechianale (Cuneo). Su richiesta della Prefettura, in questi giorni è stato costituito un coordinamento interforze con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco per ritrovarlo. Nella giornata di martedì i versanti del Monviso e del Visolotto erano stati battuti da squadre a terra dei tre corpi, dall’elicottero dei Vigili del Fuoco e dai droni Sasp e Vvf nelle aree prioritarie individuate, sulla base delle indicazioni fornite dalle celle telefoniche agganciate dal telefono del disperso. Le condizioni meteo di ieri hanno impedito qualsiasi operazione finché, stamattina, i piloti di drone sono tornati al Pian del Re per verificare i punti sospetti.