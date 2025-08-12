È stato trovato in nottata il corpo senza vita di Giulia Bonin, la giovane di 25 anni, scomparsa di casa da un giorno. A trovarlo sono state le squadre di Trieste del Soccorso alpino calandosi dal Monte Grisa.

A una decina di metri dalla strada Napoleonica

Il corpo della giovane era ad una decina di metri dalla strada Napoleonica, era stato fermato nella caduta da alcuni alberi: è stato adagiato nel toboga e calato con l’auto scala dei pompieri.

Sette tecnici hanno partecipato alle ricerche. Queste erano scattate intorno alle 21.30 da parte del Cnsas, dei vigili del fuoco e della Polizia. La giovane era scomparsa da casa il giorno prima. È stata ritrovata intorno a mezzanotte, a circa dieci metri dalla carreggiata, in un tratto impervio.