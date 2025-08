Un uomo di 26 anni, originario della Campania, è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Lugo, in provincia di Ravenna, dopo aver tentato di sottrarre ben 49mila euro a una donna. La truffa, per fortuna, è stata sventata in tempo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo aveva contattato telefonicamente la vittima, fingendosi un dipendente della banca presso cui la donna aveva un conto corrente. Con tono rassicurante ma allarmante nei contenuti, le ha riferito che il suo conto era a rischio a causa di presunte frodi informatiche in corso.

Per “mettere in sicurezza” il denaro, il falso bancario ha suggerito alla donna di trasferire l’intero saldo su un altro conto corrente, da lui definito “sicuro”. La vittima, convinta della buona fede dell’interlocutore e preoccupata per i suoi risparmi, ha eseguito il bonifico dell’intera somma, pari a 49mila euro. Solo in un secondo momento, quando ormai il trasferimento era avvenuto, ha compreso di essere stata raggirata.

Denuncia tempestiva e intervento decisivo: soldi recuperati

Non appena si è resa conto dell’inganno, la donna si è rivolta alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di avviare indagini rapide ed efficaci. In breve tempo è stato identificato l’intestatario del conto destinatario del bonifico fraudolento.

Grazie alla prontezza della denuncia e alla reattività degli investigatori, è stato possibile ottenere un decreto di sequestro preventivo da parte dell’autorità giudiziaria, che ha consentito il blocco del conto prima che il denaro potesse essere trasferito o prelevato. Quasi l’intera somma è stata così recuperata, evitando alla vittima una perdita economica devastante.