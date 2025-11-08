Dopo “Sleepy Joe” arriva “Dozy Trump”. Democratici e oppositori del tycoon, scatenati dopo che è circolato sui social media un video nel quale il presidente americano sembra appisolarsi sulla poltrona durante un evento nello Studio ovale con i dirigenti farmaceutici giovedì. “Dozy Trump (il sonnolento Trump)”, il soprannome che è stato coniato per il tycoon che è solito attaccare il suo predecessore Joe Biden accusandolo di essere “sleepy (addormentato)”.

Nel filmato Trump sembra chiudere gli occhi e accasciarsi per qualche secondo, mentre l’amministratore per i servizi Medicare e Medicaid, Mehmet Oz, stava parlando. Come sottolineato da diversi media americani, il pisolino del presidente non è stato l’unico momento degno di nota della conferenza stampa di giovedì durante la quale l’inquilino delle Casa Bianca ha annunciato riduzioni del prezzo dei farmaci dimagranti. Un uomo in cura con quelle medicine, infatti, è svenuto durante l’evento causando una breve interruzione.

In vendita per 2,3 milioni casa d’infanzia di Trump a New York

Altra notizia diventata virale in queste ultime ore è quella della messa in vendita della casa nella quale Trump ha vissuto da bambino, nella tranquilla e verdeggiante Jamaica Estates, nel Queens di New York, è in vendita per 2,3 milioni di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal. La residenza in stile Tudor, dove il futuro presidente Usa ha abitato fino ai 4 anni, ha cinque camere da letto e fu costruita nel 1940 da suo padre, l’imprenditore edile Fred Trump. La casa, negli ultimi anni, ha avuto una storia bizzarra. Dopo anni di abbandono la proprietà è stata venduta a febbraio per 835.000 dollari all’imprenditore edile Tommy Lin, che l’ha sventrata e restaurata per otto mesi. “Non c’era acqua in casa, né elettricità”, ha detto Lin al Journal. “Non era vivibile”. La facciata originale in mattoni e stucco della struttura è rimasta, ma quasi tutto l’interno è stato ricostruito.