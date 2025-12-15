Violentata e sequestrata in un locale del centro storico di Roma dopo che il suo aggressore l’aveva fatta ubriacare. Una giovane colombiana 24enne è però riuscita a fuggire e a chiedere aiuto a una pattuglia della polizia locale, e a denunciare l’uomo. Ora per quello stupro ed il sequestro avvenuto l’estate scorsa, un 45enne peruviano è finito in carcere su richiesta della procura di Roma al termine di indagini condotte dagli agenti del l Gruppo Centro dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

La 24enne era in visita nella Capitale. E non riuscendo a ritrovare l’albergo in cui alloggiava, data la temporanea impossibilità di cercare il percorso sul navigatore satellitare del cellulare a causa della mancanza di credito per la connessione dati, si era rivolta ad uno dei dipendenti di un ristorante del centro storico.

Con la promessa di farle usare il wi-fi del locale l’uomo l’aveva invitata ad entrare e aveva iniziato a versarle da bere bevande alcoliche. Comportamento proseguito in un pub dove l’aveva fatta ubriacare. Quindi l’aveva riaccompagnata al ristorante ormai in orario di chiusura, col pretesto di cucinarle qualcosa e lì aveva abusato della ragazza per poi segregarla all’interno. Riuscita a fuggire in un attimo in cui il suo aguzzino si era allontanato, la vittima aveva incontrato, dopo poco, una pattuglia della Polizia Locale, alla quale si è rivolta per chiedere aiuto, ancora in preda al panico, con gli abiti sporchi di vino e di sangue. Gli agenti le avevano fornito assistenza, allertando il soccorso medico. Una volta al sicuro, la giovane aveva iniziato a raccontare quanto le era accaduto. Le indagini erano partite subito. E all’esito è stato disposto l’arresto del 45enne, ora detenuto a Rebibbia.