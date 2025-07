Il suo cane ha fatto i bisogni e il padrone, un turista tedesco, ha mal pensato di lavarlo nella fontanina della Tartuca a Siena. Sebbene l’uomo si sia scusato, il suo gesto ha scatenato l’ira dei presenti, come si legge su Il Corriere di Siena. La fontana in cui l’animale è stato lavato è infatti un simbolo identitario della contrada.

Al di là del gesto singolo, c’è chi si lamenta della mancanza di conoscenza dei luoghi culturali da parte di chi visita il nostro Paese. E se questa volta almeno c’era un effettivo bisogno (quello di usare l’acqua per lavare l’animale), in città come Roma c’è chi si getta nelle fontane per puro scopo ludico o, peggio ancora, per scattare solo un selfie.