Lo scorso primo settembre era arrivata a Chioggia per trascorrere una vacanza insieme al figlio piccolo e al fidanzato, alloggiando in un appartamento a Sottomarina. Poi lei, una donna tedesca, dopo cena aveva portato fuori il suo cane. Ma ecco che è accaduto l’inimmaginabile: la turista è stata accoltellata alle spalle da un uomo che indossava un casco. La vittima dell’aggressione ha iniziato a urlare per il terrore e il dolore dei colpi inferti, fino a quando i passanti si sono precipitati e l’accoltellatore si è dileguato senza lasciare traccia. Durante l’aggressione, la ragazza ha perso anche il suo cagnolino, di nome Luky. La donna è ricoverata all’ospedale di Chioggia e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Le parole del sindaco di Chioggia

“La nostra città è stata scossa da un episodio di violenza inaudita e ingiustificata”, commenta il sindaco Mauro Armelao. “La ragazza si trova ora ricoverata in rianimazione presso il nostro ospedale, assistita con professionalità e dedizione dal personale sanitario, cui va il nostro sentito ringraziamento. A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, esprimo la più sincera vicinanza e solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore e paura”. E ancora: “Chioggia non è questa: la nostra è una città ospitale e accogliente, che non accetta né tollera simili episodi di brutale violenza, capaci non solo di mettere a rischio la vita umana, ma anche di ferire l’immagine di una comunità intera”.