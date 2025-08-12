Hanno cacciato via le mucche per fare il loro pic nic e poi usato le stalle chiuse come wc, lasciando all’interno anche i fazzoletti sporchi. La denuncia arriva da un giovane pastore attivo sugli alpeggi che sorgono nel cuore del Parco naturale Adamello Brenta, in Trentino. Come si legge su Il Dolomiti, tra gli altri comportamenti incivili da parte dei turisti che scelgono la montagna come meta vacanziera c’è anche quello di fare i selfie con le vacche, generando in loro straniamento, fastidio e ansia.

“Alcune persone sembrano non aver mai visto una mucca in vita loro: non sanno minimamente come interagire con animali. Eppure, in zona ci sono talmente tanti cartelli che è impossibile non vederli o leggerli”, spiega il pastore, che racconta un altro episodio irrispettoso verso gli animali: “L’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando alcuni turisti si sono messi a mangiare un panino in mezzo al sentiero. Le mucche si sono avvicinate e un signore sulla 50ina ha quindi ben pensato di ergersi sopra una roccia, con la birra in mano e con un bastone ha iniziato a mandarle via maldestramente. Ciò che dispiace di più è vedere che nonostante tutto, di anno in anno la situazione peggiora”.