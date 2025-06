Prima ha accoltellato il cane, poi il suo compagno lo ha decapitato per mettere fine alle sofferenze inflitte all’animale dalla donna. Protagonisti di questa vicenda ai limiti dell’horror una coppia francese di Levis, che è stata incarcerata dopo che la polizia lo scorso maggio ha trovato il loro mastino accoltellato a morte, a seguito di una segnalazione. La donna ha dichiarato al tribunale di Auxerre di aver accoltellato il mastino argentino dopo aver trovato morto il gatto del compagno, che a suo dire era stato ucciso dal cane. I due erano entrambi ubriachi quando hanno ucciso l’animale.

A detta della coppia, l’obiettivo era sopprimere il cane “pericoloso” e l’uomo ha affermato che “la decapitazione era l’unica soluzione che gli veniva in mente” per uccidere il suo cane. Lo stesso ha anche dichiarato al tribunale che sia lui che la compagna avevano bevuto un litro di vodka e due birre a testa, prima che si verificasse la terribile aggressione con la motosega, durata 20 minuti. L’uomo era in cura per abuso di droghe e alcol e ha ammesso di aver “finito il cane per vendicare il (suo) gatto”.