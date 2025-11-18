All’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è presentato ubriaco in pronto soccorso, pretendendo di essere visitato all’istante e mostrando un atteggiamento molesto e poco collaborativo con i sanitari. Poco dopo si è spogliato iniziando a girovagare semi-nudo per il reparto, sventolando in aria il pannolone che gli era stato applicato.

Aggredisce operatrice al pronto soccorso

Un’operatrice socio-sanitaria ha poi tentato di riportare il paziente a letto, ma l’uomo l’ha aggredita colpendola al volto con un pungo. A quel punto è stato attivato il sistema di allarme anti-aggressione, installato da pochi mesi e collegato direttamente con la Sala Operativa della Questura a tutela del personale.

Gli agenti di polizia sono intervenuti immediatamente presso il pronto soccorso, dove hanno immobilizzato l’uomo non senza qualche difficoltà. Il 42enne ha infatti continuato a manifestare un comportamento violento anche nei confronti degli agenti intervenuti, che alla fine hanno provveduto all’arresto.