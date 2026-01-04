Un uomo è stato arrestato a Geneva, nello Stato di New York, con l’accusa di aver ucciso il suo cane a colpi d’arma da fuoco. La polizia ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti in South Main Street, tra Park Avenue e North Cloverleaf Drive, poco dopo le 7:20 di lunedì 29 dicembre 2025, per indagare su un incidente sospetto. Hanno trovato Jason Bunnell, 52 anni, sulla strada “che si comportava in modo strano e sanguinava”.

La polizia ha dichiarato di aver trovato una finestra esterna rotta nell’appartamento di Bunnell. All’interno della casa c’era un cane morto, con ferite da arma da fuoco sul corpo. Gli agenti hanno anche riferito di aver trovato una pistola e diversi bossoli sul pavimento dell’abitazione. Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, hanno affermato di aver rinvenuto vari fucili e pistole sul luogo della perquisizione. Bunnell è stato portato nel carcere della contea di Ontario, in attesa dell’udienza preliminare. Dovrà rispondere anche dell’accusa di possesso illegale di armi e del crimine di “messa in pericolo”.